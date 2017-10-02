مروّض يعتدي على عجل بحر في روسيا

أقالت إدارة “حديقة الحياة البحرية” في منطقة الشرق الأقصى الروسي مروّضا لاستخدامه القوة في التعامل مع عجل بحر.



وقالت يلينا مولتشانوفا المتحدثة باسم الحديقة المائية الواقعة في جزيرة “روسكي” بمدينة فلاديفوستوك الروسية، إن الحدث وقع، يوم السبت الماضي، عندما حاول عجل البحر (ميشا) التواصل مع الحيوانات في حوض مجاور، وكان سلوكه فضوليا وخاليا من أي عدوانية، ولأنه يزن 800 كيلوغرام، خاف المدرب من أن يسبب ضررا لتلك الحيوانات.

وأضافت مولتشانوفا أن المروّض خالف التعليمات واجتاز حواجز الأمان في محاولة للحيلولة دون تواصل الحيوانات البحرية واستخدم القوة لذلك، ما دفع الإدارة إلى إقالته.

وأشارت إلى أن الحيوان لم يصب بأي أذى، وما زال يشارك في العروض.

فيما نفت المتحدثة المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام، والتي أفادت بأن المروّض كان مخمورا، مشيرة إلى إن الإدارة فرضت رقابة شديدة على كل من يتواصل مع الحيوانات.

يذكر أن “حديقة الحياة البحرية” في جزيرة “روسكي” في إقليم الشرق الأقصى الروسي كانت قد لفتت اهتمام وسائل الإعلام الروسية، بعد أن شهدت، العام الماضي، موتا جماعيا لبعض الحيوانات ومن بينها: عجلا بحر و3 دلافين وفقمتان.

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