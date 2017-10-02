عقوبة قاسية في حق فيلاس بواش

عاقب الاتحاد الصيني لكرة القدم، البرتغالي أندريه فيلاس بواش، مدرب نادي شنغهاي سيبج، بالإيقاف لثماني مباريات، بعد طرده في مباراة فريقه أمام بكين جوان في الدوري الصيني الممتاز.

ويعني هذا الإيقاف غياب المدرب البرتغالي عن مقاعد بدلاء فريقه حتى نهاية الموسم الحالي في الصين، والذي يختتم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم في بيان: “في الدقيقة (78) من المباراة التي جرت بين شنغهاي سيبج وبكين جوان، في الـ22 من سبتمبر/أيلول الماضي، وجه أندريه فيلاس بواش إهانة إلى حكم اللقاء عن طريق إشارات كان لها أثر سلبي”.

وأضاف البيان: “تعتمد الكرة الصينية في تطورها على مبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية.. الفوز هو هدف مشترك لجميع الأطراف، لكنه لا يمكن تحقيقه عن طريق تجاهل وعدم احترام قواعد اللعبة. الكل ملزم باحترام القواعد والحكام والمشجعين والمنافسين”.

وهذه هي ثاني عقوبة يفرضها الاتحاد الصيني الكروي على المدرب البرتغالي منذ توليه تدريب سيبج في بداية الموسم الحالي، بعد إيقافه لمباراتين بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي على إيقاف لاعب فريقه، البرازيلي أوسكار لثماني مباريات في وقت سابق.

ويحتل سيبج المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الصيني، متخلفا بفارق أربع نقاط عن قوانغتشو إيفرجراند المتصدر، كما تأهل الفريق لنهائي كأس الصين.

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