مقتل جندي من قوات التحالف الدولي

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم “داعش” في بيان، أن أحد أفراد قواته قتل وأصيب آخر بجروح في العراق مطلع الأسبوع، بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع تحت مركبتهما.

ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل عن الواقعة أو جنسية الجنديين، وقال: إن “معلومات إضافية ستصدر بعد إبلاغ أقاربهما”، ووقع الحادث في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يذكر أن أحد أفراد فوج فرنسي من المظليين تابع للتحالف في عمليات سوريا والعراق قتل الشهر الماضي، كما قتل 12 جنديا أمريكيا في القتال ضد التنظيم منذ عام 2014، وفقا لبيانات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وبدأت القوات العراقية هجوما واسعا يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي، لإخراج مسلحي “داعش” من مدينة الحويجة شمالي العراق.

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