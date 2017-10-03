بالصورة.. هذا ما ضبط بحوزته في ساحل علما.. !

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في محلة ساحل علما.
بتاريخ 1/10/2017، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من هذا المكتب من توقيف المشتبه به على متن آلية نوع “كيا بيكانتو” وذلك في المحلّة المذكورة، ويدعى:
_ ش. ف. ( مواليد عام 1985، لبناني)
وبتفتيش الآلية ضبط بداخلها كمية من المخدرات، وبمداهمة الشقة السكنية المعدة لتخزين المخدرات، ضبط بداخلها كمية اخرى منها.
وقد بلغ الوزن الاجمالي للكمية المضبوطة /778/غ من مادة الكوكايين و/10565/غ قائم من مادة حشيشة الكيف.
اودع الموقوف مع المضبوطات والآلية المكتب المذكور، لاجراء المقتضى القانوني، بناء على اشارة القضاء المختص.