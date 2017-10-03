بالصورة.. هذا ما ضبط بحوزته في ساحل علما.. !

3 أكتوبر, 2017 - 9:08 صباحًا المصدر: الوكالة الوطنية
بالصورة.. هذا ما ضبط بحوزته في ساحل علما.. !

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في محلة ساحل علما.

بتاريخ 1/10/2017، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من هذا المكتب من توقيف المشتبه به على متن آلية نوع “كيا بيكانتو” وذلك في المحلّة المذكورة، ويدعى:

_ ش. ف. ( مواليد عام 1985، لبناني)

وبتفتيش الآلية ضبط بداخلها كمية من المخدرات، وبمداهمة الشقة السكنية المعدة لتخزين المخدرات، ضبط بداخلها كمية اخرى منها.

وقد بلغ الوزن الاجمالي للكمية المضبوطة /778/غ من مادة الكوكايين و/10565/غ قائم من مادة حشيشة الكيف.

اودع الموقوف مع المضبوطات والآلية المكتب المذكور، لاجراء المقتضى القانوني، بناء على اشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية
3 أكتوبر, 2017

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