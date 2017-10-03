وزير يخالف قوانين الـ”+18″

نظمت مؤسسة “Mouna Bustros Foundation ” التي تترأسها والدة نائب رئيس التيار الوطني الحر نقولا الصحناوي، بالتعاون مع قطاع الشباب في التيار الوطني الحر (FPM YOUTH) سهرة لجمع التبرعات في النادي الليلي ” SKY BAR “.

وعلم “ليبانون ديبايت” أن رجال الأمن في النادي منع شبان وشابات التيار الذين لم تتجاوز أعمارهم السن القانوني (18 عاماً) من دخول النادي، وفقاً للقوانين. وعلى الفور، اتصل منظمو الحفل بوزير السياحة أواديس كيدانيان، ليتصل الأخير بإدارة الـ” SKY BAR ” ويطالبها بمخالفة القانون، والسماح لمن يقلّ عمره عن الـ18 عاماً بالدخول.

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