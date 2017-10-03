روسيا تحقق باختراق عملياتها في سوريا!

تحقق وزارة الدفاع الروسية في “اختراقات وتسريبات” طالت خططها وعملياتها في سوريا.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الاثنين 2 تشرين الأول، عن مصدر مقرب من موسكو قوله إن “روسيا تجري تحقيقات لمعرفة ما حصل في اختراقين، أولهما مقتل الجنرال فاليري أسابوف في دير الزور، ومحاصرة جنودها بين ريفي حماة وإدلب.

ولم تذكر روسيا رسميًا أنها بدأت بتحقيقاتها، إلا أن التطورين السابقين دعيا إلى التفكير جديًا في ما يجري على الأرض، وفق مراقبين.

مقتل أبرز جنرالات الروس

وكانت وزارة الدفاع الروسية نعت أحد أبرز جنرالاتها، فاليري أسابوف، الذي قتل في محيط دير الزور، إثر قصف استهدفه نقطة تمركزه، وفق الرواية الرسمية.

ونقلت وكالات روسية عن مصدر عسكري روسي أن “تسريب الإحداثيات” هو الذي أدى إلى مقتل أسابوف.

وأكدت وكالة “سبوتنيك”، نقلًا عن مصدر أمني، أن وزارة الدفاع تحقق في الحادثة.

العربي اليومبينما علق سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، على مقتل أسابوف بقوله “هذا هو الثمن الذي تدفعه روسيا لازدواجية الولايات المتحدة في تسوية الأزمة داخل المنطقة”.

وأسهم أسابوف في تشكيل “الفيلق الخامس” السوري، وترأس قبل مقتله “الجيش الخامس” الروسي.

حصار جنود في ريف حماة

وتقول الرواية الرسمية الروسية إن عددًا من عناصر الشرطة العسكرية حوصروا في ريف حماة الشمالي، قبل أن تنقذهم صواريخها.

“الشرق الأوسط” تابعت على لسان المصدر أن “روسيا استدركت الوضع بقصف صواريخ كاليبر بين ريفي حماة وإدلب”.

وقال المصدر إن وزارة الدفاع الروسية “سجلت تبادل الحديث بين المهاجمين باللغة الروسية، باعتبار أنهم من الأوزبك، لخطف الجنود، قبل أن تتدخل بغارات وضربات من البحر المتوسط”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

