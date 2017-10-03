الأعور: لا دولة من دون موازنة

لفت عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ​فادي الأعور​، إلى “أنّنا عانينا ولا نزال من القوة ​الإرهاب​ية، لكنّ هذا الإرهاب الّذي أُنتج في ​أميركا​، بدأ يأكل داخل الدول الّتي رعت الإرهاب”، مشيراً إلى أنّ “هذه المجموعات وُظّفت في مشاريع سياسية من قبل أميركا والدول الّتي ترعى الإرهاب، وفي طليعتها ​إسرائيل​”.

وأكّد الأعور، في حديث إذاعي، أنّ “الإستخدام الأساسي في منطقتنا، كان لأجل إقامة ​الشرق الأوسط الجديد​”، مركّزاً على أنّ “​الولايات المتحدة الأميركية​ بدأت تتلقّى الضربات من “الفيروس” الّذي أنشأته في مختبراتها، وهو الإرهاب”.

وشدّد على أنّ “لا دولة من دون موازنة، والأجواء إيجابية ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وكلّ المسؤولين وضعوا الأمر على السكة الصحيحة”، منوّهاً إلى أنّ “الجميع يمرّر الأمور على قاعدة الحفاظ على الحقّ وتسيير مصلحة المواطن”، مبيّناً أنّه “يجب أن نخرج من فكرة التمديد في ​المجلس النيابي​ وأن نذهب للإنتخابات النيابية ونتقبّل النتائج مهما ستكون”.

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