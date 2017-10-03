لجنة تحقيق ثلاثية في غارة “حميمة” بسوريا

وذكرت صحيفة “الاخبار” اللبنانية أن عدد الشهداء قدر بنحو 30.

وتشير المعلومات القليلة حول تفاصيل وقوع الغارة، إلى أنها استهدفت أحد المواقع التي كانت تعمل القوات على تثبيت خطوط دفاعها فيها، بعد وقت قصير من سيطرتها عليها خلال العمليات التي تشهدها المنطقة المحيطة ببلدة حميمة.

وعلى خلفية الأنباء الأولية التي حمّلت “التحالف الدولي” مسؤولية القصف عبر طائرة مسيّرة، خرج المتحدث باسم “التحالف” ريان ديلون، أمس، لينفي أي انخراط لقواته في عمليات قصف في تلك المنطقة، مؤكداً أنها تقع خارج “منطقة عمليات طائرات التحالف”.

وبينما لم يخرج أي تصريح رسمي من أي من الأطراف المعنية بالحادث، نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية روسية ــ سورية ــ لبنانية، مهمتها الكشف عن طبيعة الخطأ الذي أفضى إلى قصف الموقع واستشهاد عدد كبير من المقاتلين.