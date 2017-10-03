بلدية بيروت “تستهتر” بعمالها

حصل “ليبانون ديبايت” على صور تظهر عدد من العاملين في بلدية بيروت، يتم نقلهم بواسطة سيارات تابعة للبلدية “بيك أب”، بطريقة لا تتطابق مع قانون السير، دون مراعاة شروط السلامة المرورية والسلامة العامة.

وتجدر الاشارة الى ان امكانات بلدية بيروت المالية، تخولها تأمين باصات خاصة لنقل العمال، تكون أكثر أمانًا، دون تعريض عمالها لخطر الحوادث على الطرقات.

هذا المشهد اثار امتعاض كبير لدى الناس، وخاصة المسؤولين في الـ YASA، الذين يحرصون على نشر التوعية بين المواطنين من اجل تطبيق قانون السير، حيث أبدوا عتبهم على بلدية بيروت التي لم تحترم القوانين والانظمة المطلوبة، للحفاظ على سلامة عمالها.

نترك هذه الصور برسم الوزارات المعنية، وخاصة وزارة الداخلية والبلديات، لأخذ الاجراءات والتدابير اللازمة بحق بلدية بيروت، وسواها من البلديات التي لا تطبق أدنى معايير السلامة العامة، وتعرض موظفيها للخطر.

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