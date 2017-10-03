كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى متقلب اعتبارامن ظهر يوم الخميس.

-الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئيا نهارا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق مع احتمال حدوث برق ورعد.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الأرز من 10 الى 19 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية غربية وشمالية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

-الانقشاع جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 70%

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 27 درجة.

-الضغط الجوي 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:34 ساعة غروب الشمس: 19:18

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

