ترامب ممنوعٌ من تويتر

أطلقَ موقعُ تويتر خاصيّة تجربة كتابة تغريداتٍ مكوّنةٍ من 280 حرفاً بدلاً من 140، وكان بارزاً ما أعلنَهُ بيز ستون أحد مؤسّسي تويتر أنّ الرئيسَ الأميركيّ دونالد ترامب، لن يكونَ من بينِ المُستخدمينَ الذين ستُتاحُ لهم فرصة هذهِ التّجربة.

كلام ستون جاءَ في معرضِ الرّدِّ على تغريدةٍ ساخرةٍ من أحدِ المُستخدمينَ قال فيها: “شكراً بيز ستون وجاك دورسي على إعطاءِ ترامب مساحةً مُضاعفةً في تغريداتِهِ بدل حلّ مُشكلةِ الفوضى العارِمة التي يُحدِثها مع 140 حرفاً”. ليردّ ستون بأنّ ترامب ليس ضمنَ مجموعة تجريبِ الخاصيّة الجديدة، إِذْ اختارَ موقع تويتر مجموعةً صغيرةً من المُستخدمينَ لهذهِ التّجربة.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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