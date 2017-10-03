عماد مرمل لن يحاور هذين السياسيَّيْن على “المنار”..

استضاف الإعلامي رالف معتوق في حلقةspot on لهذا الأسبوع عبر أثير إذاعة “صوت لبنان” (93.3)، الصحافي عماد مرمل الذي أشار الى أنه بات من السهل في أيامنا هذه ان يكون الشخص اعلامياً لكن ان يكون صحافياً فهو الأصعب ففي ذلك عودة الى القلم والنص والكتابة حيث الاسس والبنى التحتية للمهنة، موضحاً أن “الصحافي” الاقرب له مع تأكيده أن هذه المهنة تحتمل وجود مواهب من خارج الاطار التخصصي المباشر.

ولفت الى أنّ فرص التطور في البرامج السياسية محدودة، ومن حيث المبدأ التجديد في هذا المجال صعب، مشيرا الى محاولة لكسر النمطية باستضافة ضيوف غير سياسيين، وهي حقن سرعان ما ينتهي مفعولها. وكشف عن تجديد طويل المدى يتم التحضير له وهناك أفكار في قناة المنار بهذا الاتجاه مع اشارته الى أن العنوان العريض لتجديد برنامجه على شاشة المنار كما أن شعاره الاساسي سيكون ضمن اطار تفاعلي أكثر مع الجمهور، فالافكار ناضجة والمسألة تقف عند توقيت ترجمتها.

وشدّد مرمل على أنه قد يكون لدى المحطة بعض الاعتبارات على اسماء معينة وفي احيان اخرى هناك ضيوف ولاعتباراتهم يتخلفون عن الظهور على شاشة المنار. وردا على سؤال عن مقابلة للدكتور سمير جعجع أجاب: الظروف من الجهتين غير ملائمة لهذه الاطلالة ولم تنضج اللحظة السياسية بعد، فإطلالة الدكتور جعجع هي قرار سياسي اكثر منه اعلامي ولم أحاول الاتصال به أصلا لمحاولة استضافته في برنامجي لانني أدرك أنه لم يحن وقتها بعد.

أما راهناً، فيتمنى مرمل لو انه يقابل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطل لعبة الامم في الوقت الراهن وباستضافته يكون المحاور قد وصل الى الصيد الثمين في هذه المرحلة. اقليمياً، يسعى لمحاورة الرئيس السوري بشار الاسد، وفي الداخل اللبناني، كل الاقطاب باستثناء جعجع والرئيس سعد الحريري، وفي هذه المرحلة يسعى لمحاورة العماد ميشال عون كرئيس للجمهورية وأنا حين قابلته سابقاً كان رئيساً للتيار الوطني الحر.

وفيما يتعلق بالسيد حسن نصرالله الذي قابله مرات عدة فيشير الى ان السيد نصرالله يدرك تماماً متى يظهر الى الاعلام، ففي مقابلته وظيفة وفي أي حلقة معه، لا حاجة لرقابة مسبقة على الاسئلة ولكل سؤال جواب لديه. واضاف: تستطيع طرح الاسئلة التي تريد فلا محرمات لكن عندما يعطي جواباً عليك الاستماع ولا اقاطعه الى حين الانتهاء من طرح وجهة نظره. وردا على سؤال، أجاب من المستحيل جمع السيد نصرالله مع ضيف آخر، وحتى بالفرضية لا مكان للامر أن يتحقق لكن اذا حصلت أجمع السيد نصرالله مع النائب وليد جنبلاط.

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