“الموساد” يكشف قائمة أهدافه !

تناولت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الكلام الذي أدلى به رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي يوسي كوهين، خلال حفلٍ أمني تمّ خلاله منح أوسمة لستّ خلايا من الموساد ونفّذت عمليات سريّة.

وأفشى كوهين بعض أسرار الجهاز الإستخباراتي خلال حديثه في مركز الموساد، ضمن الحفل الذي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، والذي قال انه سيصبح محطّة سنويّة.

وكشف كوهين أنّ إيران ستكون على رأس أولويات الأهداف الإستخباراتية، قائلاً إنّها تتصدّر القائمة التي يبلغ عددها الآلاف سنويًا.

وتطرّق رئيس الموساد الى تهديدات ايران المتجددة، وتواجدها العسكري في سوريا، وقال: “أهداف الموساد واضحة: إيران تستمر بالتمسّك برؤيتها لتحقيق قدرات نووية كبيرة، وتوجّه قوات عسكرية وعملية في الشرق الأوسط لتكون قريبة من حدودنا أكثر من أي وقت مضى، في سوريا ولبنان، كما أنّها تواصل دعم “حزب الله”، وكذلك حركة “حماس”، واتهمها بنقل أسلحة متطوّرة لهذه المجموعات في المنطقة.

وبالإضافة الى إيران، قال كوهين إنّ “داعش” سيستمر بتشكيل تحدٍّ يومي، لافتًا الى أنّ الجهاز التجسسي يعمل بإطار خطّة تركّز على الأولويات الديبلوماسية والأمنية. وأضاف أنّ الموساد يقوم بمئات وآلاف العمليات سنويًا، بعضها معقد وجريء داخل دول الأعداء، على حدّ تعبيره.

وزعم أنّ للموساد قدرة فريدة على العمل في قلب الهدف، والتسلّل الى أكثر الأماكن حراسة وخطورة.

وقال إنّ الموساد يعزز بنيته الداخلية، بقدرات جديدة بهدف مواجهة التحديات المستقبلية، إضافةً الى التكنولوجيا المتقدّمة في أجهزة الإستخبارات.

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