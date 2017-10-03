العثور على عبوة في باريس وخمس موقوفين !!

أوقفت أجهزة الأمن الفرنسية خمسة أشخاص، يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية، ضمن التحقيق في العثور على عبوة ناسفة بدائية الصنع غرب العاصمة باريس السبت الماضي.

وأكدت وكالة “فرانس بريس” أمس الاثنين اعتقال هؤلاء المشتبه فيهم، نقلا عن مصدر مطلع على سير التحقيق، مضيفة أن العبوة الناسفة كانت مكونة من أربع قوارير غاز وجهاز تفجير.

وأفاد مصدر مطلع للوكالة بأن الموقوفين وضعوا مساء الاثنين قيد التوقيف على ذمة التحقيق.

وسبق أن نقلت الوكالة عن مصدرين قضائيين، أن الشرطة عثرت على قارورتي غاز في بهو مبنى غرب العاصمة، وعلى قارورتين أخريين على الرصيف أمام المبنى، كما تم العثور على هاتف نقال موصول بأسلاك، في ما يبدو أنه “صاعق تفجير”.

وفتحت شعبة مكافحة الإرهاب بالنيابة العامة في باريس تحقيقا في قضية “تشكيل عصبة أشرار إرهابية إجرامية” و”محاولة إلحاق دمار عبر وسيلة خطرة متصلة بمخطط إرهابي” و”محاولات قتل متصلة بمخطط إرهابي”.

وجاء الإعلان عن هذه التوقيفات غداة مقتل امرأتين طعنا بسكين في محطة القطار الرئيسية في مرسيليا، جنوب فرنسا، على يد رجل يعتقد انه إسلامي متشدد، قتل برصاص جنود كانوا في دورية أمنية، وتبنى تنظيم “داعش” مسؤولية الاعتداء.

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