روسيا والتعاون السعودي لن يؤثر على العلاقة مع إيران ..

أعلن الكرملين أن التعاون مع المملكة السعودية لن يلحق أي ضرر بالعلاقات الروسية الإيرانية، لأن هذين المسارين متوازيان.

وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن تقدير موسكو العالي لاتصالاتها التقليدية مع الرياض، وخاصة في وقت تجري فيه تحضيرات لزيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى روسيا الخميس المقبل.

وذكر بيسكوف أن هذه العلاقات “مكتفية بذاتها” وتمثل مسارا مستقلا في سياسات روسيا الخارجية، انطلاقا من المكانة بالغة الأهمية التي تشغلها السعودية في المنطقة والعالم العربي برمته، مشددا على أن العلاقات مع الرياض لن تتأثر بالاتصالات الروسية الإيرانية.

وأكد المتحدث، ردا على سؤال بشأن أهداف زيارة الملك السعودي إلى روسيا، أن آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين واسعة جدا، مشيرا إلى أن كلا الجانبين يعبّران حاليا عن إرادة سياسية من أجل الإسهام في تعزيز الاتصالات التجارية الثنائية.

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