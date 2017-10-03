تركيا تهدد بعقوبات جديدة ضد كردستان العراق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستفرض عقوبات جديدة على إقليم كردستان العراق، بعدما أجرى استفتاء على الاستقلال نهاية الشهر الماضي.

وأضاف أردوغان لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: “نفرض إجراءات حظر بشمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فإنها ستزيد”.

وتابع الرئيس التركي: “أي حوادث تقع في سوريا والعراق لا تنفصل عنا، لأنها مرتبطة بشكل مباشر بشؤوننا الداخلية”.

وتخشى تركيا أن يؤجج الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، النزعة الانفصالية بين الأكراد على أراضيها

وكان أردوغان قد لوح قبيل استفتاء كردستان العراق، بفرض عقوبات “غير عادية” ضد الإقليم، إذا قرر المضي قدما في إجراء الاقتراع.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في حديث صحفي اليوم، أنه إذا لم يتراجع رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني عن “الخطأ” المتمثل في استفتاء الانفصال، فإن “تركيا ستقدم على خطوات بالتنسيق مع بغداد”، بحسب الوزير التركي.

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