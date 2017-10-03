“الدعاية السياسية الروسية” على صفحات الفيسبوك !!

قالت شبكة فيسبوك إن أكثر من نصف إعلانات الدعاية السياسية “ذات الأصول الروسية” لم يعرض لمستخدمي الشبكة في الولايات المتحدة، إلا بعد إتمام انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

جاء ذلك في بيان للشبكة صدر أمس الاثنين عقب جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، سلم خلالها ممثلو فيسبوك للمشرعين ثلاثة آلاف إعلان، يقال إنه تم نشرها على صفحات الشبكة باسم مؤسسة “وكالة دراسات الإنترنت” الروسية في الأعوام 2015-2017.

ويرى الكونغرس أن هذه الإعلانات الدعائية، التي يقال إنها كانت “تؤجج خلافات عرقية واجتماعية”، تثبت وجود “تدخل روسي” في الانتخابات الأمريكية، تنفيه موسكو بشكل قاطع.

وبحسب بيان فيسبوك، فإن عدد الذين اطلعوا على هذه الدعاية لم يتجاوز نحو 10 ملايين شخص، من بين 128 مليون ناخب صوتوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ولم يشاهد مستخدمو فيسبوك إلا 44% من هذه الإعلانات قبل يوم الاقتراع في 8 نوفمبر، فيما نشرت البقية بعد التصويت، فضلا عن أن 25% من مجموع الإعلانات لم تجد طريقها إلى القراء بتاتا، بسبب الخصائص الفنية لعرضها على الشبكة.

وكانت شبكة فيسبوك أعلنت في الشهر الماضي أن “جهات روسية” اشترت مساحات دعائية على صفحاتها للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما شدد الكرملين على أن موسكو لا علاقة لها بهذه القضية.

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