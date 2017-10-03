كوهين: إيران على رأس قائمة أهدافنا

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسى كوهين، يوم الاثنين، إن الموساد ينفذ مئات الآلاف من العمليات كل عام، موضحا أن إيران هي الهدف الرئيس للجهاز.

وأوضح كوهين خلال حديثه، بوجود رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مقر الموساد، بمناسبة تكريم ست مجموعات من الجهاز شاركت في تنفيذ عمليات سرية “إن الموساد يعزز هيكله الداخلي، إلى جانب اكتسابه قدرات جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية، والتكنولوجيا المتقدمة في أنظمة الاستخبارات، وبناء القوة البشرية والموارد. ونحن نعمل على كل ذلك من أجل الاستعداد للتحديات التي قد نواجهها”.

وبشأن إيران، قال رئيس الموساد إن “أهداف الموساد واضحة، وإيران ما زالت متمسكة برؤيتها لتحقيق قدرات عسكرية نووية، وتواصل العمل بالقرب من حدود إسرائيل أكثر من أي وقت مضى، سواء في سوريا أو في لبنان؛ وتواصل دعم حزب الله، وعلى نحو متزايد حركة حماس؛ وتواصل نقل الأسلحة الدقيقة المتقدمة إلى المنظمات الإرهابية في المنطقة”.

وشدد كوهين على أن الموساد “يقوم بمئات الآلاف من العمليات كل عام، بعضها معقد وجريء في قلب الدول المعادية – الدول المستهدفة”، مضيفا أن الموساد لديه “قدرة فريدة على العمل في قلب الهدف، واختراق الأماكن الأكثر حراسة وخطورة والعودة بإنجاز حاسم “.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

