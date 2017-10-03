حماية جسر القرم من التهديدات بواسطة منظومة هيدروصوتية

من المتوقع أن تنصب في جسر القرم، الذي سينجز إنشاؤه بحلول عام 2019، منظومات هيدروصوتية (مائية صوتية) لحمايته من أي خطر أو تهديد.

أعلن ذلك مدير الإنتاج المدني والمبتكرات في شركة “أغات” الروسية ستانيسلاف تشوي، في حديث أدلى به، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، لوكالة “نوفوستي” الروسية.

وقال تشوي إن المنظومة ستسمح بتحديد إحداثيات شخص أو زورق ما ينوي إلحاق الضرر بالجسر. كما سترسل كل المعلومات اللازمة لإلقاء القبض عليه

وأضاف أن معهد “أتول” للبحوث العلمية بصفته فرعا من الشركة المذكورة يعمل على تصميم المنظومة الهيدروصوتية.

ويتخصص المعهد في دراسة أساليب المراقبة الصوتية المائية والرادارية والبصرية، وتلك التي تعتمد الأشعة تحت الحمراء، وذلك بغية حماية المنشآت الساحلية والبحرية.

قد اخترعها تستخدم حاليا بنجاح في القواعد البحرية العسكرية والمنشآت المدنية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، وبصورة خاصة السدود والمحطات الكهرومائية، حيث تحميها من أي أضرار قد تلحق بها.

يذكر أن الجسر الذي يتم إنشاؤه في مضيق كيرتش سيكون أطول جسر في روسيا (19 كيلومترا)، ومن شأنه أن يربط بين شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار. ويتوقع أن تنتهي عملية إنشائه، في ديسمبر عام 2018

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