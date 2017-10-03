الجامعات المصرية تحرم القطريين من متابعة دراستهم !!

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في بيان، إنها تلقت لغاية 2 أكتوبر الجاري نحو 190 شكوى من طلاب قطريين يدرسون بالجامعات المصرية، مُنعوا من استكمال دراستهم.

وأضاف البيان :” قرار المنع جاء بسبب الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية من وضعها قيودا على الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية تمثلت في شرط الحصول على موافقة أمنية، قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية وأداء الامتحانات الدراسية بتلك الجامعات”.

ووفقا للبيان، فإن السلطات المصرية رفضت دخول الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية لعدم توفر تأشيرات على جوازات سفرهم، بالرغم من أن الطلبة مستثنين من القرار الخاص بفرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين بالقدوم إلى مصر.

وأوضحت اللجنة القطرية أنه :” بالرغم من حصول بعض هؤلاء الطلبة بالفعل على التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي المصرية، إلا أن السلطات المصرية رفضت دخولهم بعد وصولهم إلى المطارات المصرية بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية وطالبتهم بالعودة مرة أخرى إلى دولة قطر ، ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات”.

وأشار البيان إلى أن اللجنة خاطبت المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكذلك العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها اليونسكو ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.