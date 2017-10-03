جائزة نوبل ثلاثية للفيزياء في 2017

فاز ثلاثة علماء فيزياء أمريكيين بجائزة نوبل للفيزياء 2017 مكافأة لدراساتهم حول موجات الجاذبية التي تفتح آفاقا جديدة لفهم الكون.

وفاز بالجائزة باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس تكريما “لمساهماتهم الحاسمة في مرصد ليغو ورصد موجات الجاذبية” في تثبيت عملي للتنبؤات النظرية لأينشتاين قبل مئة عام، وهو اكتشاف “غيّر العالم” بحسب الأكاديمية السويدية التي تمنح الجائزة.

فبعد قرن على حديث آينشتاين عن هذه الموجات التي تسبح في الفضاء مؤرخة للأحداث الفلكية الكبيرة التي وقعت فيه، تمكن المرصد “ليغو” من رصد هذه الموجات فعلا لأول مرة في تاريخ العلم، وذلك في أيلول من العام 2015.

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