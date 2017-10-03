فتاة سورية تفوز في برنامج لوريل- يونيسكو

المرأة السورية الطموحة ترفع اسم سوريا من جديد بين الدول العربية عبر اختيارها لتمثل بلدها بين دول المشرق العربي في برنامج لوريل- يونيسكو 《 من أجل المرأة في العلم 》

نورسميع غضبان ابنة اللاذقية حصلت على شهادة البكالوريوس ودرجة الماجستير في هندسة الحاسبات والتحكم الآلي من جامعة تشرين، سوريا بتقدير امتياز في عامي 2012 و 2015، على التوالي. كما حصلت على شهادة الباسل للتفوق الدراسي خلال دراستها للحصول على إجازة الهندسة.

منذ عام 2016، وقامت بالتسجيل في نفس القسم للحصول على درجة الدكتوراه.

تعمل كمحاضر وباحث في هندسة الحاسبات والتحكم الآلي. ولديها نشاطات أخرى فقد شاركت في تدريس طلاب المركز الوطني للمتميزين في سوريا. كما أنها ضمن الفريق التنظيمي في المسابقة البرمجية السورية

قامت بالتقدم للبرنامج عبر جامعة تشرين وكان عنوان بحثها :

” تحسين التعرف على الكلام للمتحدثين باللغة العربية باستخدام السمات السمعية والبصرية ”

حيث تتركّز أبحاثها في الدكتوراه على فكرة جديدة لتحسين أداء التعرّف على الكلام السمعي البصري للمُتحدثين باللغة العربيّة، إستنادًا إلى حركة شفاه المتكلم .



و يهدف برنامج لوريل -يونيسكو ” من أجل المرأة في العلم ” لزمالات المشرق العربي ومصر الى تعزيز مشاركة الشابات في مجالات العلوم من مصر والعراق والاردن ولبنان وسوريا ودولة فلسطين

يختار هذا البرنامج ويكافىء الشابات المتميزات في مجال علوم الاحياء بالاضافة الى العلوم الفيزيائية والرياضيات وعلوم المعلومات والهندسية



يكرم البرنامج سنويا سبع باحثات متميزات من الشابات العربيات على نوعية اعمال ابحاثهن ويشجعهن على مواصلة حياة مهنية قيمة في مجال العلوم في دول المشرق العربي ومصر .

اليوم صور نور السورية تزين مدينة بيروت وتم تحديد يوم التكريم الخميس القادم في المعهد العالي للأعمال ببيروت .

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