فضل شاكر يغرّد شعراً

بعد أيام من الحكم عليه بالسجن 15 عاما؛ بسبب ما يعرف بأحداث “عبرا”، ما زال المطرب اللبناني فضل شاكر يطل بين فينة وأخرى على معجبيه، عبر حسابه على تويتر.

فبعد أن أعاد تغريد عدد من الردود التي تتضامن معه، من بينها رد للناشط السوري المعروف هادي العبدالله، وبعد ثلاثة أيام من تغريدته المثيرة التي قال فيها: “قل لآل الحريري: صبرا فإنَّ نوائب الدنيا تدور”، أطل شاكر بتغريدة جديدة ليلة الأربعاء، اقتبس من خلالها مقطوعة شعرية من الديوان الأخير للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش “أما آن لهذه القصيدة أن تنتهي”.

يقول المقطع: “ولنا أحلامنا الصغرى، كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة، لم نحلمْ بأشياءَ عصيةْ. نحن أحياءٌ وباقونَ.. و للحلم بقيةْ”.

و لنا أحلامنا الصغرى

كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة,

لم نحلم بأشياء عصية,

نحن أحياء

و باقون…

و للحلم بقية. — فضل شاكر (@fadel_chaker) October 3, 2017

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