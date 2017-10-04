إصابة الجولاني بجروح خطيرة.. هل قتل؟

4 أكتوبر, 2017 - 9:15 صباحًا
إصابة الجولاني بجروح خطيرة.. هل قتل؟

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تفاصيل عملية خاصة نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا وأسفرت عن القضاء على نحو 60 مسلحا من “جبهة النصرة” وإصابة زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني.

وأوضح بيان صدر اليوم عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف أن المخابرات العسكرية الروسية كشفت في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن مكان ووقت انعقاد اجتماع لقادة “جبهة النصرة” بحضور الجولاني.

وتابع البيان أن مقاتلتان من طراز “سو-34″ و”سو-35″ استهدفتا الاجتماع، مما أسفر عن القضاء على 12 قياديا لـ”النصرة” و50 مسلحا من حرسهم، وإصابة أكثر من 10 متطرفين، بينهم الجولاني.

4 أكتوبر, 2017

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