حوري: رواتب تشرين الأول ستصرف وفق “السلسلة”

أعلن النائب عمار حوري “أن رواتب شهر تشرين الأول ستصرف وفق جداول سلسلة الرتب والرواتب ولا عودة الى الوراء في حقوق الموظفين المستحقة”، مشيرًا “الى أن خطوة الحكومة بتعليق تنفيذ السلسلة أتت كخطوة احترازية لحث مجلس النواب على اقرار الموازنة أو تعديلات قوانين موارد السلسلة”.

وفي ملف النازحين، جدّد موقف تيار المستقبل المؤيد لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، داعيا “الى عدم المزايدة في هذا الملف من خلال الدعوة الى التفاوض المباشر مع الحكومة السورية”، ومشيرا “الى أن ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي ومؤتمر بروكسيل يمثل خارطة طريق لهذه العودة”.

وردا على سؤال حول امكانية الضغط على الدول المانحة وتأمين مناطق آمنة لعودة النازحين، أكّد حوري “أن هذا ما سعت اليه الحكومة اللبنانية وما قدمته في بروكسيل، مع العلم أن العدد الأكبر من النازحين هم متضررون من النظام السوري، لكن تبقى عودتهم أفضل من بقائهم في لبنان”.

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