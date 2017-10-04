سبعة مرشحين للتيار في كسروان..

في ظل تصارع سبعة مرشحين من التيار الوطني الحر في منطقة فتوح كسروان، مَن منهم يكون المرشح الرسمي للتيار الوطني الحر، تؤكد مصادر مطلعة في التيار لـ”elections18″ أن الحل شبه الوحيد لتهدئة الخواطر من دون مشاكل هو تبني ترشيح النائب جيلبرت زوين مجدداً.

علماً أن زوين هي النائب الكسرواني الوحيد في تكتل التغيير والإصلاح التي تقدمت قبل سنوات بطلب الانتساب إلى التيار، وهي اليوم تعتبر من النواب الحزبيين وتشارك في اجتماعات المكتب السياسي ويكاد يمكن القول إنها لا تفوت نشاطاً للتيار، لكنها لم تلتزم في المقابل بالآلية العونية لاختيار المرشحين خلافاً لغالبية النواب العونيين.

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