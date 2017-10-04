لا حرب ضد أكراد العراق.. لهذه الأسباب

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن التهديدات بإعلان الحرب على إقليم كردستان العراق، بعد الاستفتاء الذي أُجري في الـ 25 من أيلول الماضي، تراجعت، وأنه يمكن ملاحظة أن حدّة تلك التهديدات آخذةٌ بالانخفاض، خاصة أن أكراد العراق لم يُعلنوا عن استقلالهم في اليوم التالي للاستفتاء.

من جهتها لم تتخذ بغداد أي إجراءات ضد الأكراد، ما عدا إغلاق مطاري أربيل والسليمانية بوجه الرحلات الجوية، مثلها مثل تركيا وإيران، اللتين هدّدتا بمنع الاستفتاء، ووصفتاه بأنه إجراء غير قابل للتطبيق، متوعّدة أكراد العراق بأنهم سيعاقبون على ما فعلوه.

لكن اللافت، بحسب الصحيفة، أن الجانب التركي لم يغلق المعابر، وما زالت البضائع تُنقل منها إلى الإقليم، كما أن أنابيب النفط ما زالت تنقل آلاف البراميل منه إلى الموانئ التركية، في حين لا تزال قوات البيشمركة الكردية تقاتل إلى جانب التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

وبالنسبة إلى المناورات العسكرية التي تقوم بها تركيا وإيران مع قوات عراقية على مقربة من الحدود مع الإقليم الكردي في شمال العراق، فإنها لا تعدو، بحسب مراقبين تحدّثوا للصحيفة، كونها مواقف تسجّلها تلك الدول، وآخرها إيران، التي نقلت إلى الحدود مع إقليم كردستان عدة دبابات، رغم أن حدودها مفتوحة مع الإقليم.

ويرى محللون أن قرار إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان العراق إنما جاء كمحاولة من طرف رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، لتعزيز شعبيته وإبعاد الأنظار عن المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها.

في حين اعتبر مراقبون أن القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تجاه قرار الاستفتاء، إنما جاءت استجابة لضغوط “المتشددين”، الذين يطالبون بمواقف أكثر تشدداً حيال قرار الاستفتاء.

على الجهة الأخرى، يواجه الزعيمان؛ البارزاني والعبادي، خلال الأشهر المقبلة، استحقاقات انتخابية، وهو ما قد يفسّر أسباب كل منهما في الابتعاد عن المواجهة.

وتنقل الصحيفة عن سعد الحديثي، الناطق باسم الحكومة العراقية، قوله: “إن بغداد لم تنفّذ كل تهديداتها حتى الآن؛ لإعطاء فرصة للأكراد للتراجع عن مواقفهم”، لافتاً إلى أن “الحكومة لا تريد أن تثير الوضع، وأعتقد أنهم سوف يتراجعون”.

إلا أن الحديثي أصرّ على أن “الحكومة لديها جدول زمني لإجبار الأكراد على تسليم السيطرة على حدودها ودخلها النفطي”، غير أنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل للصحيفة.

وقال علي العلاق، أحد السياسيين المقرّبين من العبادي، للصحيفة: “إن هناك استراتيجية طويلة الأمد في التعامل مع كردستان العراق، وإن العراق سيقطع تدريجياً صادرات وعائدات كردستان، وإن الإيرادات ستأتي إلى بغداد بدلاً من أن تذهب إلى الإقليم، وقتها ستنهار أحلام البارزاني”.

الأكراد يريدون من بغداد تأكيد أن الاستفتاء لم يُقصد منه إعلان الاستقلال الفوري، كما يقول هوشيار زيباري، وزير الخارجية السابق في الحكومة المركزية في بغداد، وأحد مهندسي الاستفتاء، لـ “نيويورك تايمز”.

ويوضح أن “إجراء التصويت جاء لأن الأكراد فقدوا الإيمان بقدرة بغداد على قيادة البلاد، إلا أن ذلك لا يعني أننا سنعلن الدولة في اليوم التالي”، مشيراً إلى أن “متطلّبات بناء الدولة أصعب بكثير من التصويت في 25 سبتمبر، هذا لن يحدث بين عشية وضحاها”.

ويأمل الأكراد أن يوفّر الاستفتاء لهم نفوذاً لبدء مفاوضات الانفصال عن بغداد، وهو الأمر الذي رفضه العبادي، ومع ذلك ما زال الأكراد يطالبون بالتفاوض مع بغداد، ولكن مع تأكيد أن المناطق الكردية سترفض الانصياع لبغداد بالقوة.

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