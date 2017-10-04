شاب مصري استغلوا إعاقته دون علمه فحصد ملايين المشاهدات

استغلوا إعاقته دون علمه فحصدت فيديوهاته ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات المنددة، ومطالبات بمحاكمته دون أن يعلم المعلقون حقيقته المؤلمة والصادمة.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديوهات لشاب مصري يغني في حفلات الزفاف والأعراس بطريقة فجة ومبتذلة بها إسفاف، حيث أثارت استياء الجميع وطالب مغردون بسرعة القبض عليه ومحاكمته.

الأكثر ما يثير الطرافة وربما الأسى أن الشاب ورغم اعتراض البعض على طريقة غنائه، حصدت فيديوهاته ملايين المشاهدات على مواقع التواصل ويوتيوب، كما أصبح مطلوباً في حفلات الزفاف، ثم كانت المفاجأة التي أذهلت وألجمت الجميع.

أحد رواد مواقع التواصل كشف حقيقة هذا الشاب، وأوضح أنه يعاني من إعاقة ذهنية ولا يدرك شيئاً عما يدور حوله، مضيفاً أن بعض متعهدي الحفلات استغلوا إعاقته وقدموه كمطرب في الأعراس وجنوا من ورائه الآلاف من الجنيهات كأرباح.

وكتب الناشط أحمد محسن أن هذا الشاب الذي أثار ضحكاتكم سيثير صدمتكم بعدما تعرفون الحقيقة، وقال إن الشاب الذي اشتهر بأغنية “ريري ريري” ودشن المغردون أكبر حملة سخرية عليه وفيديوهات تقليد له تجاوزت المليون مشاهدة، معاق ذهنياً ولا يدري أو يدرك ماذا يفعل.

وقال إن الشاب اسمه أحمد الديب ويبلغ من العمر 32 عاماً، ويقيم في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، متزوج ولديه 3 أطفال أصحاء، ويعمل في مستشفى ميت غمر، حيث تم تعيينه ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الناشط أن الشاب يعاني من تأخر عقلي، ولكن تم استغلال حالته من متعهدي الأعراس وحفلات الزفاف وعلموه الغناء والتطبيل، وأصبح واحداً من أعضاء فرقهم التي يعملون بها بمقابل مادي لا يذكر، بل إنه في إحدى المرات تمت سرقة 15 جنيها كانت بحوزته.

وطالب الناشط في تدوينته الصادمة التي تفاعل معها المغردون بمحاكمة هؤلاء المتعهدين، ونقل الشاب إلى أحد المستشفيات المتخصصة لعلاجه حتى لا يشاهده أطفاله في هذه الحالة ويصدمون عندما يعلمون أن والدهم تعرض لحملات سخرية كثيرة بسبب مرضه الذي لا يعلمه أحد ممن سخروا منه.

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