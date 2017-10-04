العبادي يعلن الحداد في البلاد

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الحداد الرسمي في عموم البلاد، ولمدة ثلاثة أيام على وفاة رئيس البلاد السابق جلال طالباني.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يعزي الشعب العراقي بوفاة المغفور له رئيس جمهورية العراق السابق جلال طالباني، ويعلن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء”.

وتوفي طالباني في أحد مستشفيات العاصمة الألمانية برلين أمس الثلاثاء، حسبما أفاد التلفزيون العراقي الرسمي.

وتولى طالباني رئاسة الجمهورية العراقية فترتين، اعتبارا من عام 2005 وصولا إلى 2014، ليصبح بذلك أول رئيس كردي في تاريخ البلاد.

وترك طالباني المولود عام 1933، في مدينة السليمانية، منصب الرئاسة عام 2014 بعد فترة علاج طويلة في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012.

وقاد طالباني الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي يتقاسم السلطة في إقليم كردستان العراق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان.

ويعرف طالباني في صفوف الأكراد بـ “مام جلال”، أي العم جلال، ويحظى باحترام كبير في العراق وخارجه.

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