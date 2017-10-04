جيرارد بيكيه يحدد مستقبله مع منتخب إسبانيا

ظهر مدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه في مؤتمر صحفي بمعسكر المنتخب الإسباني لكرة القدم، للحديث عن موضوع الساعة ومطالبات الجماهير الإسبانية باستبعاده من قائمة المنتخب.

وأكد بيكيه التزامه التام مع المنتخب الإسباني، حيث قال: “من المستحيل التشكيك في التزامي مع المنتخب الإسباني، أنا هنا منذ أن كان عمري 15 عاما، المنتخب هو عائلة ثانية بالنسبة لي، عشت الكثير من اللحظات السعيدة والأخرى الحزينة بقميص المنتخب، ولطالما كنت أحاول تقديم أفضل ما لدي”.

وعن تصريحاته يوم الأحد الماضي، بعد مباراة لاس بالماس، قال بيكيه “لم أندم على أي شيء قلته، أحاول أن أكون صريحا ودائما أقول ما أشعر به، رأيي ليس مهما على الإطلاق، أنا هنا للعب كرة القدم، والسياسيين سيقومون بعملهم، الأمر بهذه البساطة”.

وعن إمكانية اعتزاله دوليا قال بيكيه “أنا هنا بقرار من المدرب، وبعد تقبل زملائي لي، لن أعتزل طالما أنني أحصل فرصة تمثيل المنتخب، سأستمر مع المنتخب حتى بعد كأس العالم في روسيا، فكرت في الموضوع ولا أريد الخروج من الباب الخلفي”.

وكان بيكيه قد أطلق تصريحات قوية طالب من خلالها بانفصال كتالونيا عن إسبانيا، وهو ما دفع الجماهير للمطالبة بطرد اللاعب من المنتخب الإسباني. وقوبل اللاعب الاثنين الماضي، بصافرات الاستهجان من قبل الجماهير، أثناء دخوله للملعب الذي يحتضن معسكر منتخب إسبانيا في مدريد، استعدادا لخوض مواجهتين حاسمتين أمام ألبانيا وإسرائيل في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018