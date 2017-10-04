قنبلة نووية لكوريا الشمالية قبل 5 أعوام من إعلان بيونغ يانغ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن زعيم كوريا الشمالية الراحل كيم جونغ إيل، كشف له عن امتلاك بلاده لقنبلة نووية قبل 5 أعوام من إعلان بيونغ يانغ رسميا عن إجراء أول اختبار نووي.

وقال الرئيس بوتين في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى “أسبوع الطاقة” الروسي 2017 التي انعقدت اليوم الأربعاء: “لقد التقيت بوالد الزعيم الحالي (لكوريا الشمالية كيم جونغ أون) خلال زيارتي لكوريا الشمالية في العام 2001، وروى لي حينذاك عن امتلاكهم لـقنبلة نووية، وحتى أكثر من ذلك، قال إنه بإمكانه ضرب سيئول (عاصمة كوريا الجنوبية) بواسطة منظومات مدفعية بسيطة نسبيا”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن كوريا الشمالية أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بمسألة التسلح منذ حديثه المذكور مع كيم جونغ إيل، قائلا: “الآن العام 2017، ويعيش البلد (كوريا الشمالية) في ظل العقوبات المستمرة، لكنهم يملكون الآن قنبلة هيدروجينية إلى جانب قنبلة نووية، ومنظومات مدفعية متوسطة المدى تصل إلى 2700 ، بل وحتى إلى 5000 كيلومتر”.

واعتبر بوتين أن استمرار بيونغ يانغ في تطوير برامجها الصاروخية والنووية رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها خير دليل على أنه لا يمكن حل المشاكل القائمة في شبه الجزيرة الكورية عن طريق العقوبات.

وفي رده على سؤال حول احتمال شن ضربة مكثفة ضد كوريا الشمالية، شدد بوتين على أنه من المستحيل التنبؤ بنتائج إجراءات كهذه، وتسائل: “من يعرف ماذا دُفن هناك وأين؟”.

يذكر أن كوريا الشمالية قد أجرت سادس تجربة نووية في تاريخها يوم 3 سبتمبر/أيلول الماضي، وأعلنت بيونغ يانغ عقب الاختبار أنها فجرت قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها كرأس حربي على صاروخ باليستي عابر للقارات.

هذا وكانت كوريا الشمالية أعلنت لأول مرة عن امتلاكها أسلحة نووية في فبراير/شباط من العام 2005، غير أنها أجرت أول تجربة نووية لها في أكتوبر/تشرين الأول 2006.

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