تيلرسون وصف ترامب بأنه “أحمق”

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية بأن وزير الخارجية ريكس تيلرسون كان قد وصف الرئيس دونالد ترامب وبشكل علني بأنه “أحمق” في أواخر يوليو الماضي.

ونقلت “NBC News” عن ثلاثة مسؤولين أن تيلرسون علق بهذا الشكل أمام أعضاء من فريق ترامب لشؤون الأمن القومي وإدارته عقب لقاء في البنتاغون في 20 يوليو الماضي.

وأشار المسؤولون إلى أن تيلرسون كان الصيف الماضي على وشك تقديم الاستقالة، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أقنعه بالبقاء.

يذكر أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته لا تزال متوترة، وكان ترامب قد نفى، نهاية الأسبوع الماضي تصريحات تيلرسون بأن واشنطن حاولت إجراء محادثات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وكتب ترامب على حسابه في موقع “تويتر”، غداة إعلان تيلرسون أن الولايات المتحدة لها قنوات اتصال مباشرة مع كوريا الشمالية: “لقد قلت لريكس تيلرسون وزير خارجيتنا الرائع إنه يضيع وقته في محاولة التفاوض مع رجل الصواريخ الصغير”.

تجدر الإشارة إلى أن تيلرسون قال في حديث لقناة “ABC” الأمريكية في نهاية سبتمبر الماضي إنه سيبقى في منصبه، نافيا أنباء حول رغبته في تقديم استقالته.

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