أطعمة تحميك من الصلع!

على عكس ما قد يعتقده كثيرون، فإن مشكلة تساقط الشعر أمر شائع لدى النساء أكثر من الرجال، بحسب ما أكدته طبيبة الأمراض الجلدية نيلغون شينتورك، لصحيفة Milliyet التركية.

ورغم تأثير العوامل الجينية في تساقط الشعر عند النساء والرجال، فإنّ الطبيبة تؤكد للصحيفة التركية ندرة الإصابة بالصلع التام بسبب تساقط الشعر.

وكانت مجلة “فيتال” الألمانية المعنية بالصحة والجمال قد أكدت على موقعها الإلكتروني ضرورة تناول الدهون المفيدة للصحة، وهي الدهون غير المشبعة، مثل أوميغا 3 وأوميغا 6، التي اعتبرتها دهوناً مفيدة، يؤدي عدم تناولها بشكل كافٍ إلى بعض المشكلات الصحية، مثل تساقط الشعر والتغيرات الجلدية واضطرابات النمو وزيادة القابلية للعدوى.

لكل من يعاني من هذه المشكلة جمعت مجلة mujer hoy الإسبانية لائحة طويلة لأطعمة تحمي من تساقط الشعر، بحسب “هافينغتون بوست”.

الشوفان:

الشوفان من الأغذية الغنية بالفيتامين B والزنك والبروتينات والنحاس، التي تساعد على منع تساقط الشعر. كما يحتوي على العديد من المعادن الأخرى التي تساعد على تقوية وتعزيز كثافته، مثل البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد.

العليق الأحمر:

تساعد مادة البيتاكاروتين على توليف الفيتامين أ، الذي يساعد على تقوية فروة الرأس والحفاظ على صحة بصيلات الشعر. فضلاً عن ذلك، يعتبر هذا النوع من الفواكه الحليف المثالي لوقف تساقط الشعر. ويمكن العثور على هذه المادة أيضاً في الفواكه والخضار مثل الجزر والقرع والفلفل والبرتقال.

البرتقال:

يحتوي البرتقال على مادة البيتا كاروتين وهو أيضاً الخيار المثالي لوقف تساقط الشعر.

الأرز بالحمص:

إذا كنت من محبي الأغذية النباتية، يمكنك الحصول على البروتين الكامل عن طريق تناول الكينوا أو البقوليات مع الحبوب. ومن بين الوصفات المثالية نذكر مزيج الحمص والأرز.

البيض:

إذا لاحظت يوماً ما أن شعرك أصبح أقل كثافة مما كان عليه، فلا تتردد في تناول البيض. من المعلوم أن نقص استهلاك البروتينات يمكن أن يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر. وبالتالي، يعد البيض مصدراً أساسياً لعلاج هذه الحالة، لأنه يوفر للجسم بروتيناً عالي الجودة، تماماً مثل الدجاج واللحوم الخالية من الدهون.

فطر شيتاكي:

إذا أصبح لون شعرك باهتاً، عليك بتناول فطر شيتاكي، فكمية النحاس التي يحتوي عليها هذا الفطر تساعد على الحفاظ على بريق الشعر الطبيعي المعتاد. فقد أثبتت العديد من الدراسات علاقة انخفاض مستوى النحاس في الجسم ببياض الشعر السابق لأوانه.

المحار الزلفي:

إذا كنت تعاني من مشكلة ترقق الشعر، فتناول المحار فهو الخيار الأنسب في هذه الحالة. وتجدر الإشارة إلى أن تساقط الشعر بكميات كبيرة، قد يعود في بعض الأحيان إلى نقص في الحديد. وبالتالي، يعد المحار، جنباً إلى جنب مع الفاصوليا، أحد الأغذية الغنية بشكل كبير بالحديد.

إذا كان شعرك يتساقط على الرغم من أن مستوى الحديد في جسمك طبيعي، فإن استشارة طبيب الأمراض الجلدية آنذاك يعد أمراً لا مفر منه، لأنك في هذه الحالة يمكن أن تكون لديك مشاكل في الغدة الدرقية أو أنك تعاني من مرض الثعلبة، الذي يتطلب علاجاً محدداً.

المكسرات:

إذا فقد شعرك بريقه المعتاد، فلا بد من زيادة استهلاك الأغذية الغنية بالأوميغا 3. فضلاً عن ذلك، لا بد من تناول الأسماك الزرقاء، التي تحتوي على نسبة مهمة من هذه الأحماض الدهنية وتعمل على تغذية الغدد المحيطة ببصيلات الشعر. وبالتالي، إذا كنت شخصاً نباتياً، بإمكانك اختيار المكسرات كمصدر آخر للأوميغا 3.

الأسماك الزرقاء:

يعد السمك الأزرق من أكثر الأغذية الغنية بالأوميغا 3 الذي يساعد الشعر على استرجاع بريقه وقوته. من جهة أخرى، من المعلوم أن استهلاك هذه الأحماض الدهنية يعمل أيضاً بشكل فعال على تغذية الغدد الدهنية المحيطة ببصيلات الشعر.

الفاصوليا:

تعد الفاصوليا من بين الأغذية المحفزة لنمو الشعر بشكل كبير. كما سبق وأن أشرنا أن سقوط الشعر هو دليل على نقص حاد في الحديد. لذلك فإن زيادة استهلاك الأغذية الغنية بالحديد هي الخيار المثالي لتعزيز نمو الشعر.

الكيوي:

إذا كنت تعاني من ترقق الشعر، عليك باستهلاك الكيوي، فهو يعد من بين الفواكه الغنية بالفيتامين سي، الذي يساعد على توفير البروتين اللازم الذي يحتاجه الشعر. علاوة على ذلك، تعد الفراولة والفلفل والبرتقال من بين الفواكه الغنية بالفيتامين سي.

الفلفل الأحمر:

يحتوي الفلفل الأحمر على مادة البيتا كاروتين التي تساعد على تقوية فروة الرأس وصحة بصيلات الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تناول الفلفل لمنع تساقط الشعر أيضاً.

الكاجو:

إذا كنت تعاني من القشرة في فروة الرأس، فلا تتردد أبداً في تناول الكاجو وبذور اليقطين. إذ تحتوي هذه الفواكه الجافة على كمية هامة من الزنك الذي يساعد على منع جفاف فروة الرأس. وفي هذه الحالة، فإن استهلاك الكاجو، من شأنه أن يمنح الجسم نسبة 8 مليغرامات من كمية الزنك الموصى بها يومياً.

العدس:

يعتبر الزنك من بين المعادن الأساسية التي تساعد على علاج تساقط الشعر، ومن بين الأغذية الغنية بهذا المعدن نذكر المأكولات البحرية والأسماك واللحوم الحمراء الخالية من الدهون والعدس والجبن، أو الفواكه مثل الموز. فالزنك يوازن مستويات الهرمونات ويساعد الشعر على النمو بطريقة صحية.

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