ترامب يطالب “إن بي سي” بالاعتذار .. وتيلرسون باق !!

نفى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم التسريبات الصحفية التي تحدثت عن نيته تقديم الاستقالة من منصبه في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي إنه لم يفكر مطلقا في الاستقالة من منصبه، مؤكدا التزامه بجدول أعمال الرئيس ترامب بقدر ما كان في اليوم الأول لتولي مهامه، مضيفا “أنا هنا طالما أن الرئيس يشعر أن وجودي يمكن أن يكون مفيدا لتحقيق أهدافه”.

وسارع ترامب للتغريد على حسابه في “تويتر” عقب تصريح تيلرسون، قائلا “قصة NBCNews تم دحضها توا بالكامل من قبل الوزير تيلرسون والنائب بينس. هذه أخبار مفبركة. يجب عليهم (الشبكة) تقديم اعتذار لأمريكا!”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، بأن تيلرسون كان قد وصف ترامب وبشكل علني بأنه “أحمق” في أواخر يوليو/ تموز الماضي.

ونقلت شبكة “NBC News” عن ثلاثة مسؤولين أن تيلرسون علق بهذا الشكل أمام أعضاء من فريق ترامب لشؤون الأمن القومي وإدارته عقب لقاء في البنتاغون.

وأشار المسؤولون إلى أن تيلرسون كان الصيف الماضي على وشك تقديم الاستقالة، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أقنعه بالبقاء.

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