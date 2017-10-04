طرد إمام سلفي مصري من بلجيكا !!

أعلن وزير الدولة البلجيكي لشؤون اللجوء والهجرة ثيو فرانكن، عدم تجديد إقامة أحد أبرز أئمة مسجد بروكسل الكبير، لاعتباره “شديد الخطورة على الأمن القومي”.

وقال الوزير لإذاعة وتليفزيون لكسمبورغ: “هناك مشكلة مع مسجد بروكسل الكبير، والجميع يعلم ذلك، واتخذت قرار سحب تأشيرة الإقامة من إمام هذا المسجد”.

ويندرج القرار ضمن سياسة “مكافحة السلفية”، التي اعتبرها فرانكن “أولوية للحكومة”، التي يرأسها الليبرالي الفرنكوفوني شارل ميشال.

وتابع الوزير، “رصدنا إشارات واضحة على أنه رجل متشدد جدا ويشكل خطرا على مجتمعنا وأمننا القومي”، متحدثا عن الإمام عبد الهادي سويف، المصري الأصل، على ما أوضح مكتب الوزير لاحقا لوكالة فرانس برس.

وطعن سويف بقرار عدم تجديد إقامته الذي اتخذ في مارس/أذار الماضي، أمام مجلس التحكيم للأجانب، الذي يفترض أن ينظر في الملف في 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على ما أعلنت متحدثة باسم المجلس، مشيرة إلى أن الطعن لا يعلق القرار.

ويقع مسجد بروكسل الكبير في “حديقة اليوبيل” قرب مقار المؤسسات الأوروبية، ويتلقى تمويلا سعوديا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

