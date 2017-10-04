ائتلاف “جامايكا” رهن اللاجئين!

أكد “الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري” في ألمانيا ، وهو الحليف التقليدي لـ”الاتحاد الديمقراطي المسيحي” بزعامة المستشارة أنغيلا مركيل، إصراره على مطلب فرض الحد الأقصى للاجئين.

وجاء هذا التأكيد الجديد على لسان إيلزيه أيغنر، نائبة رئيس الوزراء في ولاية بافاريا وعضو “الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري” التي قالت في حديث لصحيفة “دي تسايت” نشرت مقتطفات منه اليوم الأربعاء إنه “من الضروري تحديد أن البلد قادر على استقبال عدد محدود من اللاجئين، كما أن الدستور ينص على وجوب رفض استقبال اللاجئين القادمين عبر أراضي الدول الآمنة (دول الاتحاد الاوروبي المجاورة لألمانيا)، أو على متن طائرات”.

وتؤكد هذه التصريحات من الحزب المتحالف مع ميركل في “الاتحاد المسيحي” حول أحد المواضيع الحساسة كالهجرة، أن تشكيل ما يسمى بـ ائتلاف “جامايكا” الحاكم المفترض سيكون أمرا غاية الصعوبة.

هذا ويرفض كل من حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” وحزب “الخضر” و”الحزب الديمقراطي الحر”، باستثناء “الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا” فكرة فرض الحد الأقصى لأعداد اللاجئين، الذين يمكن أن تستقبلهم ألمانيا، ، وهي القوى الأربع المضطرة إلى التفاوض من أجل دخول البوندستاغ ضمن الائتلاف الحاكم القادم نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم حصل على تسمية ائتلاف “جامايكا” بسبب الألوان المميزة للتحالف المسيحي و”الخضر” و”الحزب الديمقراطي الحر” التي تتطابق مع ألوان علم دولة جامايكا.

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