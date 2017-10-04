الملك السعودي يصل موسكو

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو على رأس وفد رفيع، في أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا.

وحطت طائرة العاهل السعودي في مطار فنوكوفو الدولي جنوب غرب العاصمة الروسية، في مستهل الزيارة التي وصفت بالتاريخية.

وكان في استقبال الملك ووفده المرافق، دميتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحول جدول الزيارة، ذكر بيان للديوان الملكي، أن الملك سلمان سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعددا من كبار المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الملك سلمان عبر خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة أمس “عن تطلعه أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين في روسيا ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين”.

من جهته وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في بداية لقائه مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو اليوم في موسكو، زيارة الملك السعودي إلى روسيا بأنها حدث تاريخي، مشددا على أن هذه الزيارة ستسهم في تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات.

تمتد العلاقات الروسية – السعودية إلى الحقبة السوفيتية، حيث كان الاتحاد السوفيتي الدولة الأولى غير العربية، التي اعترفت في العام 1926 بالمملكة دولة مستقلة. واستمرت العلاقات بين البلدين منذ ذلك التاريخ، ولم تتغير بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

وأثمرت الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين في تعزيز التعاون، وخاصة بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام 2015 لروسيا، فقد أعطت دفعة قوية للعلاقات.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

