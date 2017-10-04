ريف السلمية الشرقي محررا بالكامل

أفاد مصدر عسكري بأن الجيش العربي السوري وحلفاءه في محور المقاومة حرّروا ريف السلمية الشرقي بالكامل في ريف حماة بعد تحريرهم قرى اميل وأبو حبيلات والحردانة.

وكان الجيش وحلفاؤه قد حرّروا سلسلة قرى بريف حماه وبذلك تم شطْر الجيب الذي كانت تطوقه القوات السورية في ريفي حماه وحمص الشرقيين إلى قسمين.

وأكد المصدر إن وحدات الجيش السوري العاملة في ريف السلمية الشرقي أنجزت مهامها بالسيطرة على كافة قرى وبلدات الريف الشرقي للسلمية.

كما نفّذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري طلعات على تجمعات ومحاور تسلل أرتال آليات تابعة لتنظيم “داعش” بريف سلمية الشرقي.

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