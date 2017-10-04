حقيقة استخدام السارين في خان شيخون !!

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن عثورها على آثار استخدام غاز السارين في بلدة خان شيخون السورية قبل 5 أيام من قصف الطيران السوري مستودعا إرهابيا احتوى على أسلحة كيميائية هناك.

وقال المدير العام لـمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أزومجو، إن “تحليل العينات التي جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يعود إلى حادث آخر حصل بشمال غرب سوريا في 30 مارس/آذار من العام الجاري، وتثبت نتائج التحليل وجود السارين”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ويوم 29 يونيو/حزيران الماضي نشرت المنظمة تقريرا أكد واقعة رش غاز السارين المشل للأعصاب أو غاز سام مماثل له في 4 أبريل/نيسان 2017 بخان شيخون، دون تحديد طرف مسؤول عن الحادث.

من جهتها قالت وزراة الدفاع الروسية، في 5 أبريل/نيسان الماضي، إن القوات الجوية السورية قصفت، في 4 أبريل، مستودعا للذخيرة تابعا للإرهابيين في الأطراف الشرقية لخان شيخون بريف إدلب، يحتوي على أسلحة كيميائية وصلت من العراق.

واتهمت المعارضة السورية والولايات المتحدة، الحكومة السورية باستخدام الأٍسلحة الكيميائية في خان شيخون، فيما قامت واشنطن بإطلاق صواريخ مجنحة على قاعدة الشعيرات التابعة للجيش السوري في 7 أبريل، زاعمة أن الطائرات السورية انطلقت من هذه القاعدة لشن هجوم كيميائي على خان شيخون.

وترفض الحكومة السورية التي انضمت لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تعد تملك أي أسلحة كيميائية.

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