الحريري غير راغب في نسف تسوية “نادر – باسيل”

أكدت أوساط قريبة من ​رئيس الحكومة​ ​سعد الحريري​ لصحيفة “​الأنباء​” الكويتية أنه “غير راغب في نسف التسوية التي عقدها رئيس “​التيار الوطني الحر​” جبران باسيل مع مدير مكتب الحريري ​نادر الحريري​، بحيث يميل الى التحالف النيابي مع التيار الوطني الحر عازيا ذلك في مجالسه لعاملين: الأول، أنه لا يريد أن ينسج تحالفا نيابيا يفسر وكأنه موجه ضد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​. الثاني، يكمن بأن التحالف مع التيار الوطني الحر يخرج البلاد من الاصطفاف وينقلها الى مرحلة سياسية جديدة، لاسيما أن هذه التحالفات ستضم في صفوفها أقطابا من طوائف أخرى، بما يعني أن تحالف ​المستقبل​ الوطني الحر سيحمل بعدا وطنيا”.

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