هل تعلم أنه طبيب.. من هو الجولاني؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 12 قياديا ميدانيا من “جبهة النصرة” في سوريا نتيجة ضربة جوية للطيران الروسي، ومن بينهم أبو محمد الجولاني الذي فقد يده، بحسب الإعلان الروسي. فمن هو أبو محمد الجولاني؟

اسمه الحقيقي هو أسامة العبسي الواحدي، وُلد عام 1981 في بلدة الشحيل التابعة لمدينة دير الزور، التحق بكلية الطب في جامعة دمشق، حيث درس الطب البشري سنتين، ثم غادر إلى العراق وهو في السنة الجامعية الثالثة، لينضم إلى فرع القاعدة في العراق تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي.

ارتقى بسرعة في صفوف تنظيم القاعدة حتى أصبح من الدائرة المقربة من الزرقاوي، وبعد اغتيال الأخير في غارة أميركية 2006، خرج الجولاني من العراق إلى لبنان، حيث يُعتقد أنه أشرف على تدريب “جند الشام” المرتبط بتنظيم “القاعدة”.

ومن لبنان عاد الجولاني مجدداً إلى العراق، فاعتقله الأميركيون، وأودعوه سجن بوكا، ثم أطلقوا سراحه 2008، فاستأنف نشاطه العسكري مع داعش، وسرعان ما أصبح رئيساً لعملياته في محافظة الموصل.

ومع اندلاع الحرب السورية، انتقل الجولاني إلى سوريا وتم دعمه بشكل كامل من قبل أبو بكر البغدادي، ليشكل في سوريا جبهة النصرة، والتي أُعلن عنها للمرة الأولى في كانون الثاني عام 2012.

وقد حظي بمكانة بارزة في نيسان 2013، عندما رفض محاولة السيطرة على تنظيمه والتي قام بها أبو بكر البغدادي، كانت تلك محاولة فاشلة من قبل البغدادي ولا تزال تعتبر الصدع الأكبر الذي هزّ تنظيم القاعدة.

لم يعد الجولاني منذ تلك اللحظة محبّا للبغدادي وقام بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، مباشرة.

وفي الاول من شهر تشرين الأول الجاري أعلنت “هيئة تحرير الشام” “جبهة النصرة” سابقا، استقالة ما يعرف بأمير عام الهيئة أبو جابر الشيخ من منصبه قائداً عاماً لها، وتكليف نائبه أبو محمد الجولاني تسيير أمور الهيئة مكانه.

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