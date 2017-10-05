هذا هو الخاسر الأكبر من “التشكيلات القضائية”..

أكد متابعون لمسار المناقشات التي دارت في أروقة مجلس ​القضاء​ لـ”الشرق الأوسط”، أن “المناقلات ستشمل 70 في المائة من قضاة لبنان في القضاء العدلي البالغ عددهم الإجمالي 530”.

وأشاروا إلى أن “حصّة الأسد في هذه التشكيلات ستكون للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحرّ، باعتبار أن معظم المراكز الحساسة والأساسية باتت من نصيبهم، خصوصا في النيابات العامة، وقضاة التحقيق الأول ورئاسة عدد من الهيئات القضائية”.

ورغم الدفع المعنوي الذي حظي به مشروع التشكيلات، توقعت مصادر مطلعة أن “تقابل التركيبة الموضوعة بتحفظات بعض القوى السياسية النافذة”، مشيرة الى ان “ولادة هذه التشكيلات رهن قبول رئيس الحكومة سعد الحريري بها وتوقيعها، أو الاعتراض عليها وردّها لإعادة النظر فيها، باعتبار أن الحريري هو الخاسر الأبرز فيها، لأن معظم المراكز المحسوبة عليه ذهبت إلى الرئيس عون وتياره السياسي، لا سيما في ​بيروت​ والشمال وجبل لبنان”.

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