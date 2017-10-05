صبّوا السطح في الرويسات.. فجاءت الدولة !

لم تردع البزّات العسكرية “مغتصبي” الأرض في “الرويسات” أمس من مهاجمة أصحابها، فهم لم “يخبّؤوا رؤوسهم” نتيجة مخالفتهم القانون بنحوٍ فاضح، لا بل هجموا على دورية قوى الأمن الداخلي التي توجّهت الى المنطقة لتنفّذ القانون بكل بساطة، ورشقوها بالحجارة وبالعبوات البلاستيكية وحتى إنهم هدّدوها بقوارير الغاز.

تحوّل أمس أحد شوارع محلة “الرويسات” في منطقة الجديدة في المتن الشمالي ساحة حرب بعد توجّه بلدية الجديدة – السد – البوشرية بمؤازرة القوى الأمنية لإزالة مخالفات ضمن نطاق المنطقة، وذلك بعد سلسلة إنذارات كانت وجّهتها الى المخالفين ولم يمتثلوا لها، ليكون استقبالهم للقوى الأمنية برمي الحجارة والعبوات البلاستيكية في محاولة لوقف إزالة المخالفات.

وشرح نائب رئيس بلدية الجديدة- البوشرية- السد منصور فاضل لـ”الجمهورية” مسار القضية، فقال: “في 2017-9-27 وردتنا إلى البلدية شكوى من صاحب العقار الرقم 1128 مفادها أنه يملك هذا العقار بكامله وأنّ بعض المخالفين يشيّدون على عقاره، وبناءً على هذه الشكوى طلبنا مؤازرة القوى الأمنية لإزالة المخالفة ووافقت مساء أمس الأول على طلبنا”، وأضاف: “صاحب العقار يملك 2400 سهم فيه، أي العقار كاملاً، وفي المقابل من يبني في العقار لا يملك أيّ حق بذلك، فضلاً عن أّنّ بناءَه بلا ترخيص، إذاً بات ذلك إغتصاباً للأرض ولم يعد مجرّد تعدٍّ فقط، وما فعلناه كان تطبيقاً للقانون”.

فوضى عارمة

من رجال الى نساء وأطفال من كل الأعمار شاركوا في الاعتداء على هيبة الدولة، فشرعوا الى حرق الدواليب والصراخ والتهديد في وجه عناصر القوى الأمنية. أحد سكان الرويسات أشار لـ”الجمهورية” الى أنّ “ثمّة عرباً مجنّسين في البلدة كانوا يصبّون سطحاً لطبقة جديدة في أحد المباني بالقوة، وسبق أن تلقّوا إنذارات ولم يمتثلوا لها، بل كانوا في كل مرة يعتدون بالضرب على عناصر القوى الأمنية، لكن أمس توجّهت دورية كبيرة لإزالة المخالفة، فرضخوا للأمر الواقع مرغمين بعد مواجهة وحرق دواليب”، وأضاف: “أهالي الرويسات جميعاً وقفوا الى جانب القوى الأمنية ولم يتدخّلوا في الإشكال، بل إنهم ندّدوا بما حصل كونه إهانةً لهذه القوى”.

الأمن يوضح

بدوره، أشار مصدر أمني لـ”الجمهورية” الى أنّ “السطح الذي كان يُشيَّد كُسر في منتصفه وبات غير صالح لاستكمال البناء”، مضيفاً: “هناك خلاف قضائي بين صاحب العقار ومجموعة المخالفين بدأ منذ التسعينات، وكل منهم يدّعي أنّ العقار ملك له ويبرز الوثائق التي تؤكد هذه الملكية، لكن بغض النظر عن الجهة التي تملك العقار فإنّ السطح الذي كانوا يصبّونه لا يحمل ترخيصاً وهذا في حدّ ذاته مخالفة للقانون”.

وأكد المصدر أن “لا إصابات في صفوف القوى الأمنية أو في صفوف المهاجمين ما عدا بعض الرضوض البسيطة التي لا تُذكر، وفي كل مرة كان أحد المخالفين يشاغب كنا نأخذه بمفرده ونهدّئ من روعه”، وأوضح أنّ “أهل الرويسات من اللبنانيين كانوا على حياد”. وعن احتمال معاودة بناء السطح المخالف بعد وقت، أكد المصدر أنّ “المراقبة ستستمر”.

إذاً ها هي الإعتداءات على هيبة الدولة وقواها الأمنية تتزايد، وها هم المخالفون ينصّون قوانيناً ويبنون دويلات “على ذوقهم”، فالى متى ستستمر شريعة الغاب؟

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