“الجولاني” في غيبوبة بعد الغارة الروسية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الغارة التي نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا أدت إلى إصابة زعيم “جبهة النصرة” الجولاني، ودخوله في حالة غيبوبة.

ونقلت وكالة “نوفوستي”، اليوم الخميس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن سلاح الجوي الروسي نفذ غارة دقيقة، بعد تلقيه معلومات استخباراتية، أدت إلى مقتل عدد من قيادات “النصرة”، وإصابة زعيمها ودخوله في حالة غيبوبة، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في “ارتباك في صفوف الإرهابيين في كامل محافظة إدلب”.

وكانت تقارير عسكرية روسية قد تحدثت أمس الأربعاء، عن غارة جوية مركزة أدت إلى إصابة الجولاني وقطع يده. وأوضحت التقارير أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن زعيم “النصرة” تعرض لإصابة خطيرة وأن حالته حرجة.

كما ذكرت التقارير أن نحو 60 مسلحا من “جبهة النصرة” قتلوا في الغارة، التي نفذها سلاح الجو الروسي.

من جانبها نفت “جبهة النصرة” إصابة قائدها الجولاني بغارة جوية في سوريا، وقالت في بيان، مساء الأربعاء، إن الجولاني “بصحة جيدة ويمارس مهامه بالكامل”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

