“دبابات العمليات الخاصة” في أول ظهور لها بحماة

تعتبر فرقة الدبابات الرابعة إحدى وحدات النخبة في الجيش السوري، ويسمي بعض الخبراء العسكريين دباباتها “دبابات العمليات الخاصة”.

وتستخدم هذه الفرقة دبابات مطوّرة من طراز “تي-72” في عملياتها على الإرهابيين.

يشار إلى أن دبابات الفرقة الرابعة شوهدت قبل أيام للمرة الأولى في محافظة حماة.

يقول يوري ليامين، وهو خبير روسي في الأزمة السورية:

تعد فرقة الدبابات الرابعة من وحدات النخبة في الجيش السوري. ولا غرو، والحالة هذه، أن يُستعان بها لتعزيز القوات في هذا أو ذاك من قطاعات جبهة القتال.

وفي معلومات الخبير، نُقلت وحدات من الفرقة الرابعة من دمشق إلى شرق محافظة حماة في الأيام القليلة الماضية.

ويشير الخبير إلى أن ذلك يعني أن الإرهابيين سيصبحون في وضع صعب جدا.