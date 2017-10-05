تحول جديد في سوريا .. لافروف: سندعم “المعارضة المسلحة”

وقال لافروف في اجتماع مع رؤساء الوكالات الأمنية في مدينة كراسنودار، إن «المحادثات الأخيرة في أنقرة بين الرئيسين الروسي والتركي، أدت إلى تحقيق بعض النتائج.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، هناك معلومات تفيد بأن الجماعات المسلحة التي أصبحت جزءاً من اتفاق (تخفيف التصعيد) في إدلب، بدأت العمل بشكل أكثر فعالية ضد (جبهة النصرة)، وسنقدم لهم يد العون في هذا الجهد، والجيش السوري سيفعل الشيء نفسه».