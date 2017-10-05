بري أبرق للأسد.. هذا ما تمناه

أبرق رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى الرئيس السوري ​بشار الأسد​ مهنئاً بذكرى حرب تشرين التحريرية، لافتا إلى أنه “أتقدم منكم ومن الشقيقة ​سوريا​ جيشاً وحكومةً وشعباً بأسمى التهاني في الذكرى المتجددة لحرب تشرين التحريرية المجيدة ، سائلاً الله سبحانه لبلدكم تثبيت استقراره وترسيخ وحدته ارضاً وشعباً ومؤسسات واستكمال تحرير الجولان العربي السوري ورفع الاحتلال ال​اسرائيل​ي عن ارضكم واسقاط المشاريع الاستيطانية الهادفة لتهويده”، مشيرا إلى ان “حرب تشرين اثبتت ارادتكم في السعي لتحرير الاراضي العربية المحتلة وتحقيق اماني الشعب الفلسطيني وبناء وصنع السلام العادل والشامل”.

وتمنى بري لسوريا بالمناسبة “النصر الكامل على ال​ارهاب​ الوجه الآخر لارهاب الدولة الذي تمثله اسرائيل واستعادة بلدكم لدوره في الحفاظ على ​العروبة​ السمحة وصيغ التعايش في الشرق”.

وابرق بري الى ​الرئيس المصري​ ​عبد الفتاح السيسي​ مهنئاً بذكرى حرب تشرين، وقال: “اتقدم منكم ومن شعب مصر وجيشها بأحر التهاني بمناسبة الذكرى المتجددة لمعركة العبور التي شكلت مدرسة عسكرية عصرية وبمناسبة حرب تشرين – اكتوبر واهدافها في اقصاء احتلال اسرائيل لارض سيناء العربية المصرية ورفع التهديد والارهاب الذي مثلته ولا تزال بوحدة ارضكم والنسيج الوطني لوحدة شعبكم”.

كما بعث ببرقيتين مماثلتين الى رئيس ​مجلس الشعب السوري​ حمودة صباغ ورئيس مجلس النواب المصري ​علي عبد العال​ .

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