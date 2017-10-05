موسى: “هناك إصرار على إجراء الانتخابات”

أكد عضو ​كتلة “التنمية والتحرير”​ النائب ​ميشال موسى​ أن “​الانتخابات النيابية​ العامة يجب أن تجري في موعدها لأنه من المعيب بعدم اجرائها لأنه لا يجوز بعد الآن التمديد”، مشيراً إلى أن “موضوع التمديد غير متاح خاصة بعد أن أقيمت ​الانتخابات البلدية​ ولان الوضع الأمني أفضل بكثير من قبل”.

وفي حديث تلفزيوني، لفت موسى إلى أنه “لا حجة لعدم اجراء الانتخابات النيابية العامة وهناك اصرار عند معظم الجهات السياسية باجراء الانتخابات”، موضحاً أن “اقتراح رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ جاء لقطع الطريق عن التفكير بأي تمديد آخر خاصة بعد الحديث عن عدم امكانية توفر ​البطاقة الممغنطة​”.

وعن تقسيمات الدوائر الانتخابية، أشار موسى إلى “اننا كنا نتمنى ان تكون التقسيمات بشكل في الجنوب فيها توازنات أكثر وطبيعية أكثر وعلى الاقل الامر الطبيعي أن يكون محافظتين، أي محافظة لبنان الجنوبي ومحاظفة النبطية و لأسباب سياسية وتوازنات سياسية لم يتم السير بهذا الموضوع”.

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