مباحثات أستانا المقبلة ستركز على هذه المسائل..

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة أن تتوحد المعارضة في مفاوضات جنيف، مضيفا أن أي شروط مسبقة من شأنها إعاقة تقدم المفاوضات.

وزير الخارجية الروسي، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، اليوم الجمعة في أستانا، أشار إلى الدور الذي تلعبه السعودية بهدف توحيد المعارضة، موضحا أنه يجري العمل على ضمان مشاركة فصائل هامة مسلحة، بدأت حوارا مباشرا مع الحكومة السورية، ومستعدة لمحاربة الإرهاب.

كما تطرق لافروف، في المؤتمر الصحفي، إلى الجهود التي تبذلها دول المنطقة من أجل تسهيل مباحثات أستانا.

بدوره، كشف وزير الخارجية الكازاخستاني عن أهم المسائل التي ستركز عليها المباحثات القادمة في أستانا، وهي مسألة إطلاق سراح المعتقلين وكذلك تفكيك العبوات الناسفة في الأراضي السورية.

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