رئيس إتحادات ​النقل البري​ يعلن الإضراب العام

أسف رئيس إتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس​ لأنه “بعد مرور 8 أشهر على تعليق الإضراب من قبل ​قطاع النقل​ البري بناء على الحوار الذي رعاه فخامة ​الرئيس ميشال عون​ على أساس البدء بالتنفيذ فورا وبعد مرورا هذه الفترة لم ينفذ حرف من كل ما تم الاتفاق عليه”، مضيفا “هذا لا يعني أن قطاع النقل و​نقابات​ النقل يرضون بهذا الواقع لكن الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلد وحسنا الوطني دفعنا للتريث”، معلناً “الإضراب العام والتظاهر على أن تعلن المواعيد في حينها”.

ولفت طليس إلى أن “قطاع النقل هو تحت لواء ​الاتحاد العمالي العام​ وإذا ما قرر الدعوة للاعتصام فهو قادر على ​إقفال​ البلد”، مجددا مطالبة “​وزير الداخلية​ ​نهاد المشنوق​ باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأمين الحماية للسائقين ومنع التعديات وملاحقة وقمع كل من يقوم بالعمل دون رخصة”، مشيرا إلى أن “ما يطرح عن زيادة الرسوم على ​البنزين​ مرفوض ونطالب بالغاء جدول ترتيب الاسعار واعادة قطاع المحروقات الى كنف الدولة”.

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